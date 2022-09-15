SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 7. hafta karşılaşması Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 7. hafta karşılaşması Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

15.09.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezona güçlü bir giriş yapan Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçta şu an için kalesinde gol bile görmeyen namağlup lider Konyaspor'u ağırlayacak. Teknik Direktörü Okan Buruk'un öğrencileri kendi sahasından galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 7. hafta karşılaşması Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Konyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sarı Kırmızılılar 2022-2023 sezonunda 3 sezonluk şampiyonluk özlemini bitirmeyi amaçlıyor. Heyecanla beklenen karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Konyaspor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Konyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ab

GALATASARAY KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ ABDÜLKADİR BİTİGEN KİMDİR?

Abdulkadir Bitigen 12 Şubat 1983 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Abdulkadir Bitigen hakemliğe 2007'de başladı.

Süper Lig'de ilk yönettiği maç ise 2014 yılındfaki Eskişehirspor - Konyaspor karşılaşmasıdır.

Babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haftanın maçına flaş atama! İşte hakemler...Haftanın maçına flaş atama! İşte hakemler...
F.Bahçe'yi reddetti, kahraman oldu! Adına besteler yapıldıF.Bahçe'yi reddetti, kahraman oldu! Adına besteler yapıldı
Mesut Özil kadro dışı! "Futbol hayatı bitti" Mesut Özil kadro dışı! "Futbol hayatı bitti"
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor galatasaray galatasaray konyaspor Süper Lig sezon maçı konyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak süper li iyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Dinçerler takıları istedi mi? Açıklamalar arka arkaya geldi

Mehmet Dinçerler takıları istedi mi? Açıklamalar arka arkaya geldi

AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!

AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!

Buraya kadar! Mesut Özil'de beklenen oldu...

Buraya kadar! Mesut Özil'de beklenen oldu...

İsmail Kartal'ın prensiydi, resti çekti! F.Bahçe'de ilk ayrılık...

İsmail Kartal'ın prensiydi, resti çekti! F.Bahçe'de ilk ayrılık...

Soyunacağını söylemişti! Diletta Leotta...

Soyunacağını söylemişti! Diletta Leotta...

G.Saray'dan kaçmıştı bin pişman! 5. lige gönderildi

G.Saray'dan kaçmıştı bin pişman! 5. lige gönderildi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.