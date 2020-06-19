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Galatasaray koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.06.2020 23:47 | Son Güncelleme

Galatasaray, koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Galatasaray koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Galatasaray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla; koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

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