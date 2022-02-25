Sarı-kırmızılılar ve taraftarları rakibinin belli olmasını bekliyor. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'lı gruptan deplasmanda namağlup çıktı. Takım, Avrupa'daki performansını devam ettirmenin planlarını yapıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray'ın rakibi, kura çekiminin ardından belli olacak. Peki Galatasaray kura çekimi ne zaman? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi rakibi ne zaman belli olacak?

GALATASARAY AVRUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 8 takımla, Play-Off'tan çıkan 8 takım, son 16 Turu'nda karşı karşıya gelecek. Kurada seri başı olacak liderler rövanşa kendi sahasında gidecek. Son 16 Turu'nda ilk maçların 10 Mart 2022 tarihinde, rövanşların ise 17 Mart 2022 tarihinde oynanacağı belirtildi. Turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkacak.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekiminde sarı-kırmızılıların rakibi belli olacak. Kura çekimi bugün (25 Şubat 2022 Cuma) gerçekleştirilecek. Saat 14.00'da gerçekleştirilecek kura çekimi Exxen üzerinden yayınlanacak.

SON 16 TURU SERİ BAŞI TAKIMLAR HANGİLERİ?

Kızılyıldız

Lyon

West Ham

Monaco

Galatasaray

Spartak Moskova

Leverkusen

Frankfurt

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Sevilla

Real Betis

Porto

Leipzig

Atalanta

Rangers

Barcelona

Braga



