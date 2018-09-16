SPOR

Galatasaray - L. Moskova maçını Gianluca Rocchi yönetecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.09.2018 12:14 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi düdük çalacak.

Galatasaray - L. Moskova maçını Gianluca Rocchi yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray'ın D Grubu'nda 18 Eylül 2018 Salı günü saat 22.00'de evinde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçının hakemleri açıklandı. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi yönetecek. Maçta Rocchi'nin yardımcılığını Mauro Tonolini ve Filippo Meli yaparken, Luca Banti ile Massimiliano Irrati ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Passeri olacak.

PARTNERVahşi yaşamın komik canlılarıVahşi yaşamın komik canlıları
Galatasaray'da Ozan Kabak sürpriziGalatasaray'da Ozan Kabak sürprizi
Fatih Terim: Böyle oynarsak Lokomotiv Moskova'yı yenerizFatih Terim: Böyle oynarsak Lokomotiv Moskova'yı yeneriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray lokomotiv moskova uefa şampiyonlar ligi

En Çok Okunan Haberler

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Fenerbahçe'de Atiker Konyaspor maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber

Fenerbahçe'de Atiker Konyaspor maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber

Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi!

Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi!

Verthongen'in parmağı Firmino'nun gözüne geldi!

Verthongen'in parmağı Firmino'nun gözüne geldi!

Cüneyt Çakır Liverpool - Paris Saint-Germain maçını yönetecek

Cüneyt Çakır Liverpool - Paris Saint-Germain maçını yönetecek

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray - L. Moskova maçını Gianluca Rocchi yönetecek

Galatasaray - L. Moskova maçını Gianluca Rocchi yönetecek

Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi

Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi

Fatih Terim: Böyle oynarsak Lokomotiv Moskova'yı yeneriz

Fatih Terim: Böyle oynarsak Lokomotiv Moskova'yı yeneriz

G.Saray'a müjdeli haber

G.Saray'a müjdeli haber

Rıdvan Dilmen'den bomba yorum! Oğuzhan Özyakup ve Galatasaray

Rıdvan Dilmen'den bomba yorum! Oğuzhan Özyakup ve Galatasaray

Fatih Terim’den Ozan Kabak yorumu

Fatih Terim’den Ozan Kabak yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.