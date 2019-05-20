Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyon oldu: Fotoğraflarla kutlamalar

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray kendi sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi.

Galatasaray böylece 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Feghouli ve Onyekuru'nun golleriyle galibiyete uzanan Galatasaray, 22'nci lig şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne ilk kez 1996'da başlayan Fatih Terim ise Galatasaray'ın başında sekizinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Fatih Terim, Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörü unvanına sahip.

Galatasaray'ın şampiyon olmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da attığı tweet ile kutladı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1130174921382998016

Galatasaray'ın İstanbul'daki tesislerinin bulunduğu Florya'ya ise çok büyük bir taraftar kitlesinin akın ettiği görüldü.

Galatasaray'ın teknik ekibi ve futbolcuları taraftarları tesisin balkonlarından selamladı.

Türkiye'nin dört bir yanında Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlaması için sokaklara çıktı.