Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı şifresiz Exxen CBC Sport canlı izle! GS- Moskova maçını veren yabancı kanallar listesi!

Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı için satılan bilet sayısı 47 bini aştı. Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı 20.45'te başlayacak. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını Exxen ve CBC Sport üzerinden takip edebilirsiniz. İşte merak edilenler...

GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA EXXEN VE CBC SPORT CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Rusya temsilcisini konuk ediyor. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gösterilen Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Exxen'de 20.45'te başlayacak. Exxen üzerinden maçı izlemek için "https://www.exxen.com/tr" adresine erişim sağlayınız.Söz konusu maç İsviçreli hakem Sandro Scharer tarafından yönetilecek. Aynı zamanda maçı CBC Sport üzerinden izlemek de mümkün.

CBC SPORT NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ NE?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasarray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

LOKOMOTIV MOSKOVA MUHTEMEL 11'LERİ

Lokomotiv Moskova (muhtemel): Guilherme, Zhıvoglyadov, Jedvaj, Pablo, Rybus, Beka, Barınov, Rybchınskıy, Anjorın, Zemaletdınov, Kerk

