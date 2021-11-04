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  4. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı şifresiz Exxen CBC Sport canlı izle! GS- Moskova maçını veren yabancı kanallar listesi!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı şifresiz Exxen CBC Sport canlı izle! GS- Moskova maçını veren yabancı kanallar listesi!

04.11.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sporseverlerin gözleri Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçına çevrildi. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı bugün (4 Kasım 2021 Perşembe) gerçekleştirilecek. Bununla birlikte maçın hangi platform üzerinden izleneceği merak konusu oldu. Söz konusu maç Exxen ve CBC Sport üzerinden canlı izlenebilir. İşte merak edilenler...

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı şifresiz Exxen CBC Sport canlı izle! GS- Moskova maçını veren yabancı kanallar listesi!

Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı için satılan bilet sayısı 47 bini aştı. Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı 20.45'te başlayacak. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını Exxen ve CBC Sport üzerinden takip edebilirsiniz. İşte merak edilenler...

GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA EXXEN VE CBC SPORT CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Rusya temsilcisini konuk ediyor. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gösterilen Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Exxen'de 20.45'te başlayacak. Exxen üzerinden maçı izlemek için "https://www.exxen.com/tr" adresine erişim sağlayınız.Söz konusu maç İsviçreli hakem Sandro Scharer tarafından yönetilecek. Aynı zamanda maçı CBC Sport üzerinden izlemek de mümkün.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı şifresiz Exxen CBC Sport canlı izle! GS- Moskova maçını veren yabancı kanallar listesi!

CBC SPORT NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ NE?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasarray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

LOKOMOTIV MOSKOVA MUHTEMEL 11'LERİ

Lokomotiv Moskova (muhtemel): Guilherme, Zhıvoglyadov, Jedvaj, Pablo, Rybus, Beka, Barınov, Rybchınskıy, Anjorın, Zemaletdınov, Kerk

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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