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Galatasaray Mario Lemina'yı KAP'a bildiridi

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.09.2019 12:36 | Son Güncelleme

Galatasaray, Mario Lemina'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Mario Lemina'yı KAP'a bildiridi

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina’nın Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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Galatasaray kap Mario Rene Junior Lemina

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Noluyor ulan ???
herkes konuşur biz yaparız. bu senede Şampiyonuz. çok şükür açık sözlü ve kaliteli yönetime sahibiz
çok iyi hiç gündeme gelmeyenler alınıyor
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