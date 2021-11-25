Galatasaray Marsilya maçını canlı izle! GS Marsilya maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar listesi!

Sarı kırmızılı takım, bugün Ali Sami Yen Spor kompleksi'nde Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçı canlı ve şifresiz veren kanalları araştırıyor. İşte Galatasaray Marsilya maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar...

GALATASARAY MARSİLYA MAÇINI CANLI İZLE!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 5. hafta maçında Marsilya ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm ayrıntılar merak ediliyor. Maçın yayınlanacağı kanal araştırma konusu olurken, ilgiyle takip edilen Galatasaray - Marsilya maçı saat TSİ 20:45'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

İşte şifresiz maçı veren kanallar:

GALATASARAY MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray:

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Kerem, Halil.

Marsilya:

Lopez, Lirola, Saliba, Balerdi, Amavi, Gueye, Gerson, Harit, De La Fuente, Luis Henrique, Milik.

