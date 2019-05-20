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Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 14:43 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geldiği maçta 56 kişiye adli işlem yapıldı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 56 kişiye adli işlem yapıldı.

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlilerince, Türk Telekom Stadyumu'ndaki maç sırasında ve öncesinde yapılan çalışmalarda spor alanlarına yasak madde sokmaktan 21, usülsüz girişten 16, sahaya yabancı madde atmaktan 6, spor alanlarına usülsüz seyirci temin etmekten 4, alkollü girip uyarılara rağmen çıkmamaktan 3, görevi engellemekten 3, yasak alan ihlali, yasak madde temin etmek ve taşkınlıktan toplam 56 kişiye "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Medipol Başakşehir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü

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