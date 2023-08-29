GALATASARAY MOLDE MAÇI CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Galatasaray Molde maçı canlı yayını için geri sayım sürüyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı için heyecan dorukta. Deplasmandaki ilk karşılaşmadan 3-2 üstünlükle ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri, Norveç temsilcisini elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak. Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi, Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino'nun adı muhtemel 11'de geçiyor. RAMS Park'ta oynanacak maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Galatasaray-Molde maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte Galatasaray-Molde maçı canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

GALATASARAY MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Molde maçı bugün (29 Ağusots 2023 Salı) saat 20.00'de başlayacak. Maç, Rams Park'ta oynanacak.

Galatasaray Molde maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek.

GALATASARAY MOLDE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Molde maçı EXXEN'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MOLDE MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray muhtemel 11'i: Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi, Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino

GALATASARAY DEVLER LİGİ'NDE ADINI GRUPLARA YAZDIRMAYA ÇALIŞACAK!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olmasına karşın ülke puanından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı temsilcimiz; bu turda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda da Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibini eleyerek play-off turuna çıkmayı başardı.

Galatasaray play-off turunda eşleştiği Molde ile deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, rakibi ile yapacağı rövanş karşılaşmasında da istediği sonucu alarak "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırmaya çalışacak.

Galatasaray böylelikle Türkiye'yi devler sahnesinde temsil etmiş olacak. Aynı zamanda da en az 25 milyon euro'luk bir gelire kavuşacak.

ASLAN, AVRUPA'DA ADETA KÜKRÜYOR!

Galatasaray Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 12'si Avrupa Ligi, 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 maçta yalnızca 1 defa yenilen Galatasaray, PSV'ye İstanbul'da 2-1'lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 eşitlik ve 1 yenilgi aldı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5, Süper Lig'de 2 olmak üzere 7 resmi maç oynayan Galatasaray hiç yenilmedi.

GALATASARAY MOLDE'Yİ 3-2 YENMİŞTİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında konuk olduğu Molde'yi 3-2 mağlıup etmişti.

Molde - Galatasaray maçının özeti:

dakikada Eikrem'in ceza sahası yayı gerisinden şutunda top üstten auta gitti. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağdan Breivik'in kullandığı kornerde altıpas önünde yükselen Ellingsen'in kafayla vurduğu top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0. dakikada sağdan kanattan atağa katılan Knudtzon'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Eikrem'in vuruşunda kaleci Muslera uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği buldu. Yunus'un ceza sahası yayı gerisinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Oliveira geçti. Portekizli oyuncunun vuruşunda baraja çarpan meşin yuvarlak kaleci Karlstrom'ü yanıltarak ağlara gitti: 1-1. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus'un uzun oynadığı pasa hareketlenen Icardi, altıpasın sağ çaprazına gelen topa bekletmeden sağ ayağıyla vole vurdu. Açı dar olmasına rağmen meşin yuvarlak kaleci Karlstrom'un elleri arasından filelerle buluştu: 1-2. dakikada Angelino'nun derinlemesine gönderdiği pasta Icardi, ceza sahası içi sol çaprazda aldığı meşin yuvarlağı topukla şık bir şekilde Mertens'in önüne bıraktı. Belçikalı futbolcunun kalecinin üzerinden aşırttığı top, az farkla yandan auta çıktı. dakikada Galatasaray'ın golü Video Yardımcı Hakem'e (VAR) takıldı. Sergio Oliveira'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, açısını düzelttikten sonra vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen İngiliz hakem Anthony Taylor, Mertens'in topu kaparken faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

45+3. dakikada sol kanatta kaptırılan topla çaprazdan ceza sahasına giren Breivik'in sert şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Molde Galataray maçının ilk yarısını sarı-kırmızılılar 2-1 üsütnlüle tamamladı.

dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Yunus ile ikili mücadeleye giren Haugen, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Yunus, pozisyonda rakibinin elle oynadığını belirterek penaltı bekledi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen İngiliz hakem Taylor, kararını değiştirmedi. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Sağ kanattan atağa katılan Knudtzon'un ortasında arka direğe açılan topa Haugen gelişine vurdu. Yerden seken topa Abdülkerim çizgi üzerinde müdahale etse de gole engel olamadı: 2-2. dakikada Haugen'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda Boey'un müdahale ettiği top az farkla kornere gitti.

Aynı dakika içinde Eikrem'in sağdan kullandığı kornerde top altıpas içinde Ellingsen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda iyi yer tutan kaleci Muslera, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

90+3. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Barış Alper'in kafayla indirdiği topu önüne iyi alan ve bir rakibini geçen Icardi, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli yıldız, uygun durumdaki Midtsjö'ye pasını aktarırken, Norveçli futbolcu topu boş kaleye yuvarladı: 2-3.

Molde Galatasaray maçı sarı-kırmızılı ekibin galibiyeti ile sonuçlandı.