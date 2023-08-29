Galatasaray Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Molde maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Molde maçının canlı yayın bilgilerine dair araştırmalar yoğunlaştı. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte heyecanlı karşılaşmanın detayları...
Galatasaray Molde maçı 29 Ağustos günü gerçekleşecek. İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak karşılaşmanın saat 22:00'de başlayacak.
Galatasaray Molde karşılaşmasının yayın bilgisi henüz belli olmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizin içerisinde yer vereceğiz.