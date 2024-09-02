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Galatasaray, Napoli'nin kadro dışı bıraktığı Victor Osimhen için harekete geçti! Türk futbol tarihinin en pahalısı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.09.2024 16:26
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Galatasaray kadro güçlendirme çalışmalarına son sürat devam ediyor. Süper Lig ekiplerimiz Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle birlikte fırsat transferlerine yöneldi. Sarı - kırmızılılar, Napoli'de lisansı çıkarılmayan yıldız golcü Victor Osimhen için İtalyan ekibine 1 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Napoli'de kadro dışı bırakılan Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

TEKLİF YAPILDI

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Napoli yönetimi ile arası bozulan ve kadro dışı bırakılan Osimhen, Avrupa'da transfer penceresinin kapanması nedeniyle çıkmaza girmişti.

İtalya'nın önde gelen önemli gazetelerinden Corriere dello Sport, 25 yaşındaki yıldız forvet için Galatasaray'ın transfer için harekete geçtiğini belirtti.

Galatasaray'ın 1 yıllık kiralama ve oyuncunun 11 milyon euroluk maaşının tamamını karşılama teklifinde bulunduğu kaydedildi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI OYUNCUSU

osimhen napoli

Nijeryalı yıldızın 100 milyon euroluk değeri bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, transferi tamamlamayı başardığında Osimhen, Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacak.

''ARABISTAN'A GİDECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM''

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Napoli - Parma maçından sonra Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna: "Osimhen, Napoli'de kalmak istemiyor, biz de ayrılmasına karşı değiliz. Transfer dönemi bazı yerlerde hala açık ama bu yaz Suudi Arabistan'a gideceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

NAPOLI'DE OSIMHEN

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Napoli formasıyla 133 resmi maça çıkan golcü, bu mücadelelerde 76 gol atıp, 18 asistlik katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon ise İtalyan ekibi ile tüm kulvarlarda 32 maça çıkan 25 yaşındaki Nijeryalı forvet, 17 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Osimhen, 2022-23 sezonunda Serie A şampiyonu olarak tarih yazan Napoli kadrosunun önde gelen yıldızlarından biriydi.

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