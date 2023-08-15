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GALATASARAY OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı kaç kaç? CANLI MAÇ ANLATIMI

15.08.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı canlı olarak ekrana gelecek. Sarı-kırmızılı temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde (Rams Park Stadium) Slovenya ekibi konuk ediyor. Okan Buruk'un öğrencileri sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı kaç kaç, hangi kanalda?

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı canlı olarak yayınlanıyor. ilk maçında Slovenya temsilcisini 3-0 yenen sarı-kırmızılı bu maçta da rakibini yenmesi durumunda play-off turunda Klaksvik - Molde eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Klaksvik - Molde eşleşmesinde ilk karşılaşmanın kazananı 2-1'lik skorla Klaksvik oldu. Türkiye'de gözler bugün oynanan maça çevrildi. Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Galatasaray Olimpija Ljubljana maçının canlı anlatımı..

GALATASARAY OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı bugün (15 Ağustos 2023 Salı) saat 21:00'de başladı.

GALATASARAY OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçında İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessio Berti üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olarak açıklandı.

GALATASARAY OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

GALATASARAY BU SEZON 4 RESMİ KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar 4 resmi maç oynadı ve 2 galibiyet, 2 berberlik aldı. Sezonu erken açan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Aslan 3. ön eleme turu ilk maçında da Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yendi.Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede şu futbolcular yer aldı:"Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Baaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu."

GALATASARAY OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇINDA 11'LER

Galatasaray 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens Kerem, Bakambu

Olimpija Ljubljana 11'i: Vidovsek, Jorge Silva, Sualehe, Ahmet, Posavec, Ratnik, Seslar, Elsnik, Fadida, Bristric, Rui Pedro

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