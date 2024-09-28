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  4. Galatasaray-Paok maçına sözde PKK bayrağı sokmaya çalıştı! Yunan taraftar sınır dışı edildi

Galatasaray-Paok maçına sözde PKK bayrağı sokmaya çalıştı! Yunan taraftar sınır dışı edildi

28.09.2024 16:59
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup ettiği Yunanistan takımı Paok'un taraftarı Kostantinos Tsimopoles, stada terör örgütü PKK'nın sözde bayrağını sokmaya çalıştı. Yunan taraftar stadyumda görevli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tsimopoles sınır dışı edildi.

Galatasaray-Paok maçına sözde PKK bayrağı sokmaya çalıştı! Yunan taraftar sınır dışı edildi

UEFA Avrupa Ligi'nde çarşamba gecesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray, Yunanistan takımı Paok'u 3-1 mağlup etti. 44 bin 411 kişinin izlediği maça, Paok taraftarı olan Kostantinos Tsimopoles isimli bir kişi sözde PKK bayrağı sokmaya çalıştı.

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GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alınan Kostantinos Tsimopoles'in üzerinde 1.21 gram kokain yakalandı. Kostantinos Tsimopoles hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Ardından da Kostantinos Tsimopoles sınır dışı edildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pkk PAOK galatasaray
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