Galatasaray Pardubice hazırlık maçı yarın tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Süper Lig'in başlamasına kısa bir zaman kala Galatasaray'da performans çalışmaları sürmeye devam ederken, hazırlık karşılaşmalarıyla da yeni transferler inceleniyor. Peki, Galatasaray Pardubice hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

GALATASARAY PARDUBİCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Pardubice hazırlık maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray 19 Temmuz günü saat 19.00'da Çek ekibi Pardubice ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele saat Smart Spor HD'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSI

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına devam eden Galatasaray, oynadığı 3 hazırlık maçından sadece 1 galibiyet alabildi. Galatasaray'ın Sigma Olomouc karşısındaki gollerini Yunus Akgün ve Gomis atarken, Yunus Akgün'ün performansı dikkat çekti.

