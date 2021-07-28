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Galatasaray – PSV Eindhoven maçı saat kaçta, nerede, hangi kanalda?

28.07.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Galatasaray, rövanş maçında PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray – PSV Eindhoven maçı saat kaçta, nerede, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalabilmek için mücadele eden Galatasaray, bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak maçta PSV Eindhoven’ı ağırlayacak.

Hollanda’da oynanan ilk maçı 5-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, tur atlayabilmek için 5 farklı galibiyet almak zorunda.

UEFA’nın aldığı karar doğrultusunda deplasman golü kuralı kalkığı için Galatasaray’ın 90 dakika sonunda maçı 4 farklı kazanması halinde karşılaşma uzatmaya gidecek.

21.00’de başlayacak maç Spor Smart’tan yayınlanacak ve karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’nunda Davide Massa yönetecek.

RAKİP ST JOHNSTONE

Galatasaray bugün, PSV Eindhoven eleyemezse yoluna Avrupa Ligi’nden devam edecek. Sarı-kırmızılı takım Avrupa Ligi olay-off turuna kalmasına halinde İskoçya ligi takımlarından St. Johnstone ile eşleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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