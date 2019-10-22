Galatasaray - Real Madrid maçında tepki gören Belhanda taraftara yanıt verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, Real Madrid'i konuk etti.

Türk Telekom Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada sarı - kırmızılı taraftarlar, Younes Belhanda'ya tepki gösterdi.

GALATASARAY'IN REAL MADRİD ZAFERLERİ

TT Stadyumu'nu dolduran taraftarlar, 66. dakikada oyundan alınan Younes Belhanda'ya ıslıklarla yoğun bir tepki gösterdi. Faslı futbolcu kenara gelirken, Galatasaraylı taraftarların bu tepkisine sözlü olarak karşılık verdi.

Yerini Ömer Bayram'a bırakan 29 yaşındaki futbolcu, direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

HASAN ŞAŞ GERİ GETİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve teknik heyeti, Real Madrid maçında oyundan çıkarken Belhanda'yı protesto eden taraftarlara tepki gösterdi.

Hasan Şaş, sinirli bir şekilde soyunma odasına giden Belhanda'yı sakinleştirip geri getirdi. Fatih Terim ise yakından ilgilenerek Belhanda'ya moral verdi.





