SPOR

Galatasaray - Real Madrid maçında tepki gören Belhanda taraftara yanıt verdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.10.2019 23:42 | Son Güncelleme

Türk Telekom Stadyumu'nda Real Madrid'i ağırlayan Galatasaray'da 66. dakikada oyundan çıkan Younes Belhanda'ya, sarı - kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Belhanda da bu tepkiye karşılık verdi.

Galatasaray - Real Madrid maçında tepki gören Belhanda taraftara yanıt verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, Real Madrid'i konuk etti.

Türk Telekom Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada sarı - kırmızılı taraftarlar, Younes Belhanda'ya tepki gösterdi.

GALATASARAY'IN REAL MADRİD ZAFERLERİ

TT Stadyumu'nu dolduran taraftarlar, 66. dakikada oyundan alınan Younes Belhanda'ya ıslıklarla yoğun bir tepki gösterdi. Faslı futbolcu kenara gelirken, Galatasaraylı taraftarların bu tepkisine sözlü olarak karşılık verdi.

Yerini Ömer Bayram'a bırakan 29 yaşındaki futbolcu, direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

HASAN ŞAŞ GERİ GETİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve teknik heyeti, Real Madrid maçında oyundan çıkarken Belhanda'yı protesto eden taraftarlara tepki gösterdi.

Hasan Şaş, sinirli bir şekilde soyunma odasına giden Belhanda'yı sakinleştirip geri getirdi. Fatih Terim ise yakından ilgilenerek Belhanda'ya moral verdi.

AW835808_04

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Dev maçta Khabib sürprizi!Dev maçta Khabib sürprizi!
Real Madrid G.Saray'ı ilk maçta yıktı!Real Madrid G.Saray'ı ilk maçta yıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray younes belhanda belhanda taraftar

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

G.Saray'da çifte sakatlık! Şoke eden haber

G.Saray'da çifte sakatlık! Şoke eden haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray'a Alan şoku! Beklenmiyordu...

Galatasaray'a Alan şoku! Beklenmiyordu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray 0 - 1 Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

Galatasaray - Real Madrid maçında tepki gören Belhanda taraftara yanıt verdi

Dev Belhanda krizi! Taraftar tepkisine şok karşılık

Khabib Nurmagomedov Galatasaray - Real Madrid maçını takip etti

Dev maçta Khabib sürprizi!

Real Madrid G.Saray'ı ilk maçta yıktı!

Real Madrid G.Saray'ı ilk maçta yıktı!

Emre Bol'dan şok sözler: Real Madrid maçında Sivasspor'a karşı zavallıyı oynayan Galatasaray'ı mı izleyeceğiz?

Sivasspor'a karşı zavallıyı oynayan Galatasaray'ı mı izleyeceğiz?

Fatih Terim'den sürpriz karar! Real Madrid'i böyle yıkacak!

Fatih Terim'den sürpriz karar! Real'i böyle yıkacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.