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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 22:54 | Son Güncelleme

  STAT: Lokomotiv HAKEMLER: Antonio Mateu, Pau Cebrian, Roberto Diaz LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Rybus, Krychowiak, Denisov, Anton Miranchuk, Farfan (Dk.

Lokomotiv Moskova - Galatasaray: 2-0

İSTANBUL (DHA)

STAT: Lokomotiv
HAKEMLER: Antonio Mateu, Pau Cebrian, Roberto Diaz
LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Rybus, Krychowiak, Denisov, Anton Miranchuk, Farfan (Dk. 90 Rotenberg), Aleksei Miranchuk (Dk. 77 Barinov), Smolov (Dk. 88 Eder)
GALATASARAY: Muslera, Linnes (Dk. 88 Mariano), Ozan, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando (Dk. 59 Feghouli), Ndiaye (Dk. 68 Selçuk), Onyekuru, Rodrigues, Eren Derdiyok
GOLLER: Dk. 43 Krychowiak, Dk. 54 Ignatyev (Lokomotiv Moskova)
SARI KARTLAR: Corluka, Farfan (Lokomotiv Moskova) - Serdar (Galatasaray)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına 2-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılı takım bu sonuçla 4 puanla 3'üncü sırada kalarak son maçlar öncesi gruptan çıkma şansını kaybetti. Lokomotiv Moskova ise puanını 3'e yükselterek son maçlar öncesi Avrupa Ligi umutlarını sürdürdü.

4'üncü dakikada savunma arasına gönderilen topa hareketlenen Smolov sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve son çizgiye inerek vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak sol direkten oyun alanına geri döndü.
7'nci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Rodrigues ortasını ön direğe doğru gönderdi, savunmadan seken top tekrar bu oyuncunun önüne düştü. Rodrigues'in yeniden içeri kestiği ortada kafa vuruşunu yapan Ozan topu dışarı gönderdi.
22'nci dakikada sağ kanattan hareketlenen Linnes pasını ceza sahasına hareketlenen Rodrigues'e verdi. Ceza sahasına giren tecrübeli oyuncu son çizgiye inerek pasını penaltı noktasının sağ tarafında bulunan Eren'e gönderdi. Eren'in yerden vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.
43'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta Farfan pasını ceza sahası içi sağ çaprazına doğru çevirdi. Buraya hareketlenen Krychowiak gelişine vuruşunu yaptı ve Donk'a çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.
İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
54'üncü dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Smolov son çizgiye inerek pasını altıpas sağ çaprazına hareketlenen Ignatyev'e gönderdi. Ignatev altıpas içerisinde vuruşunu yaparak ağları sarstı: 2-0.
Karşılaşma Lokomotiv Moskova'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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