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GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı maç anlatımı!

16.09.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Samsunspor canlı maç ekranı sorgulanıyor. Trendyol Süper Lig mücadelesinde Galatasaray Samsunspor'u ağırlayacak. 18 maçtır evinde yenilmeyen sarı-kırmızılı ekip, kazanarak seriyi devam ettirmek istiyor. Maçı yakından takip etmek isteyen futbolseverler Galatasaray Samsunspor karşılaşması öncesi maçın tarih, saat bilgilerini araştırdılar. Peki, Galatasaray Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Samsunspor maçı saat ve yayın bilgileri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'de bugün Galatasaray ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. İşte Galatasaray Samsunspor maç detayları...

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Samsunspor maçı bugün (16 Eylül Cumartesi) gerçekleşecek. Heyecanlı karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Samsunspor karşılaşması beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY SAMSUNSPOR CANLI MAÇ İZLE!

Galatasaray - Yılport Samsunspor karşılaşması Mynet'in canlı maç anlatımı sayfasından anbean takip edilebilecek.

GALATASARAY SAMSUNSPOR CANLI MAÇ ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ


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