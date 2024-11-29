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Galatasaray taraftarı Hüseyin Hakan, hayata tutunmak için organ nakli bekliyor!

29.11.2024 11:35
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Galatasaray taraftarı Hüseyin Hakan, akciğer nakli bekliyor. Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda bulunan Hakan için zamanın çok daraldığı belirtilirken; umudunu kaybetmek istemeyen aile ve sevdikleri organ bağışı için adeta seferber oldu. Hakan için yükselen yardım çığlığı Türkiye'deki organ bağışı gerçeğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Galatasaray taraftarı Hüseyin Hakan, hayata tutunmak için organ nakli bekliyor!

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ve koyu bir Galatasaray taraftarı olan Hüseyin Hakan, akciğer nakli bekliyor. Şu anda Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda olan Hakan için zaman giderek daralırken; aile ve sevdikleri organ bağışı için adeta seferber oldu.

30 yaşındaki Hüseyin Hakan'ın tekrar sağlığına kavuşabilmesi için gerekli olan nakil için organ bağışının önemine dikkat çekilirken, bir yandan da farkındalık yaratılmak isteniyor.

HASTA YATAĞINDAN DESTEK İSTEDİ

Bir an önce sağlığına kavuşmak isteyen Hakan, hasta yatağından paylaştığı mesajında yaklaşık iki yıldır nakil beklediğini belirterek "Bugün bana belki yarın sana organ gerekecek. Organlarınız toprak olmasın. Tüm halkımızın bilinçlenerek organ bağışı yapmasını istiyorum. Desteğiniz için teşekkür ediyorum." ifadeleini kullandı.

Hüseyin Hakan için uygun donör bulunduğunda nakil işleminin ise Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşeceği öğrenildi.

İletişim için:

Ahmet Koyun - 0532 785 53 72 (Babası) Fatma Koyun - 0537 461 04 31 (Annesi)

BİR TÜRKİYE GERÇEĞİ: ORGAN BAĞIŞI!

Öte yandan Hakan için yükselen yardım çığlığı Türkiye'deki organ bağışı gerçeğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye’de her gün binlerce hasta, kendisine uygun bir organ bulunacağına dair umutla yeni güne uyanıyor. Organ nakli bekleyen yaklaşık 34 bin kişi için yaşama tutunabilmenin tek yolu, organ bağışlarının artması.

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34 BİNE YAKIN HASTA NAKİL BEKLİYOR

Sağlık Bakanlığı’nın Ekim 2024 verilerine göre; ülkemizde 25 bin 246 hasta böbrek nakli, 2 bin 650 hasta karaciğer nakli ve bin 477 hasta kalp nakli bekliyor. Akciğer ve ince bağırsak gibi diğer organların nakilleri için bekleyen hastalar da eklendiğinde toplam 33 bin 498 hastanın organ bağışı için umut taşıdığı görülüyor.

Ancak Sağlık Bakanlığı’nın son 12 yıllık verileri, beyin ölümü gerçekleşen 23 bini aşkın kişiden sadece yüzde 23’ünde organ bağışı yapıldığını gösteriyor. Ayrıca istatistikler ülkemizdeki organ bağışının 2018 yılından bu yana yarı yarıya düştüğünü gösteriyor. 85 milyon nüfusu olan ülkemizde bir yılda sadece 300 kadar organ bağışı yapıldığı belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
organ bağışı
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