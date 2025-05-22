Galatasaray taraftarına müjdeli haber! Osimhen kalacak mı? Çarpıcı gelişme

Galatasaray'da yıldız isim Osimhen'in gidip kalma durumu hala belirsizliğini koruyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük bağlılık duydukları Osimhen'in takımda kalmasını talep ediyor. Yönetim de bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Osimhen'in transfer belirsizliği hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Bu gelişmeye göre Osimhen'in takımda kalması muhtemel!

TÜRKİYE'DE KALABİLİR

Il Mattino’daki haberde, Nijeryalı yıldızın ekonomik istekleri kadar sportif isteklerinin de olduğu ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir takımda oynamak istediği ifade edildi. Türkiye’de yakaladığı başarının ardından Osimhen’in Galatasaray’da kalma fikrini de değerlendirdiği belirtildi.

ARSENAL, MANCHESTER UNITED VE PSG DE DEVREDE

Çizme’de yayın yapan diğer kaynaklarda yer alan bilgilere göre ise Osimhen ile Suudi Arabistan ekiplerinin yanı sıra Arsenal ve Manchester United ilgileniyor, golcü oyuncuyu daha önce isteyen PSG’nin ilgisi de devam ediyor.

Kaynak: Fanatik