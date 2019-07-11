Galatasaray taraftarından protesto

ultrAslan taraftar grubu avukatı Serdar Öktem'in okuduğu basın açıklamasında, özetle şu ifadeler kullanıldı:

"Bu tavrımızı lekelemek için atılan iftiraların ve yapılan provokasyonların aksine mevcut yönetimi desteklemeye değil, Galatasaray'ın başına gelecek bu ve bundan sonraki tüm yönetimlerin rahatlıkla çalışabilmesi için lisecilerin idari ibrasızlık adı altında darbe kültürüne karşı her zaman Galatasaray taraftarının burada olduğunu haykırmak için toplandık."

