IHAAW094721-GEN/06-02-2019
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in babası Talat Terim, Adana’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
06.02.2019 09:47:21 TSI
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