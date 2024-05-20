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  4. Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk 10 kişilik Fenerbahçe'ye yenilen takımına soyunma odasında böyle tepki gösterdi!

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk 10 kişilik Fenerbahçe'ye yenilen takımına soyunma odasında böyle tepki gösterdi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.05.2024 14:05
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Galatasaray'da Fenerbahçe karşısında alınan beklenmedik mağlubiyet sonrası şampiyonluk şansı kaçarken teknik direktör Okan Buruk'un karşılaşmanın ardından oyuncularına soyunma odasındaki tepkisi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk 10 kişilik Fenerbahçe'ye yenilen takımına soyunma odasında böyle tepki gösterdi!

Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kendi evinde 1-0 mağlup olan Galatasaray'da alınan bu mağlubiyet moralleri hayli bozdu.

Rakibi karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçta alınan yenilgi sonrası futbolcularını üzgün gören Buruk'un karşılaşmanın ardından soyunma odasında futbolcularla yaptığı konuşma ortaya çıktı.

"KALDIRIN BAŞINIZI"

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Buruk futbolcularını üzgün görmesi üzerine, "Kaldırın başınızı bu ligin şampiyonu biziz" ifadesini kullandı.

"KARALAR BAĞLAMAYA GEREK YOK"

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Başarılı hoca, "Sahada elinizden geleni yaptınız. İyi mücadele ettiniz. Hepinizin emeğinize sağlık. Taraftarımızla birlikte burada şampiyon olmak istiyorduk. Nasip değilmiş ama karalar bağlamaya gerek yok. Konya'da kazanarak 24. lig zaferimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.

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