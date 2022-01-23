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Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta?

23.01.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray - Trabzonspor maçının detayları merak ediliyor. Son 11 haftada 1 defa galibiyet elde eden ve 3 maçtır kaybeden Galatasaray, Trabzonspor karşısında kıyasıya bir mücadele verecek. Peki Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte ilgiyle takip edilen maçın detayları...

Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta?

Süper Lig'in 23. haftasında İstanbul'da oynanacak olan Galatasaray ile Trabzonspor maçı ilgiyle takip ediliyor. Her iki takım da 3 puan için kozlarını paylaşacak. Galatasaray son 11 haftada sadece 1 kez kazanmıştı. Peki Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen şekilde yayınlanacak. Nef Stadyumu'nda gerçekleşecek Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

27 puanla 14. sıraya gerilemiş olan Galatasaray, Trabzonspor karşısında kurtuluş mücadelesi vermeye çalışacak. İlk 2 maçından puansız şekilde ayrılan Torrent, Trabzon maçından mutlak 3 puan bekliyor. Sivasspor ve Giresunspor'la berabere kalmış olan 2 haftada 4 puan kaybeden Trabzonspor ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp takipçileriyle farkı daha da açmak istiyor.

Galatasaray - Trabzonspor 11'ler:

Trabzonspor: Peres, Uğurcan, Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Berat, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Galatasaray: Boey, Fatih, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Halil


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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