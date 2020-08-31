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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Netfçi Bakü

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.08.2020 14:14 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Neftçi Bakü oldu. Müsabaka 17 Eylül'de Azerbaycan'da tek maç olarak oynanacak.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Netfçi Bakü

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Lig'i 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekilen kura sonucu sarı-kırmızılılar, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti. Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisi nedeniyle mücadele tek maç üzerinden 17 Eylül'de Bakü'de oynanacak.

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