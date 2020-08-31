Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Netfçi Bakü

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Lig'i 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekilen kura sonucu sarı-kırmızılılar, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti. Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisi nedeniyle mücadele tek maç üzerinden 17 Eylül'de Bakü'de oynanacak.
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