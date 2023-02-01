SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI! Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aslan rekor için sahaya çıkıyor

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI! Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aslan rekor için sahaya çıkıyor

01.02.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. Okan Buruk'un çalıştırdığı Sarı Kırmızılılar ligde çıktığı son 10 karşılaşmadan galip ayrılarak kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini yakaladı. Şimdi gözler bugünkü karşılaşmaya çevrildi. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak edildi. Galatasaray Ümraniyespor maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI! Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aslan rekor için sahaya çıkıyor

Galatasaray ile Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak. Karşılaşma için geri sayım devam ederken Galatasaray Ümraniyespor maçı canlı izle arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Ümraniyespor maçı 1 Şubat 2023 Çarşamba günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Nef Stadyumu'nda oynanacak oynanacak.

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Ümraniyespor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Kartal, Avounou, Oğuz, Geraldo, Bettaieb, Umut Nayir

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI TAKİP

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Lig'de çıktığı 20 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.

Ümraniyespor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan elde ederken 19 takımlı Süper Lig'de son sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 85 yıllık kulüp tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçirirken takımlar ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında yapılan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kartal'a Cenk yetmedi! Beşiktaş'a Pirlo çelmesiKartal'a Cenk yetmedi! Beşiktaş'a Pirlo çelmesi
Galatasaray'da Patrick Van Aanholt defteri kapandı!Galatasaray'da Patrick Van Aanholt defteri kapandı!
Fabio Borini transferi bitiyor! Salı günü kulüp binasında olacak...Fabio Borini transferi bitiyor! Salı günü kulüp binasında olacak...

En Çok Okunan Haberler

Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildi

Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildi

Rusya harekete geçti! Zelenskiy 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu

Rusya harekete geçti! Zelenskiy 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu

Emre Demir, takımdan ayrılıyor!

Emre Demir, takımdan ayrılıyor!

Arda Güler'i isteyen takım bu kez bambaşka!

Arda Güler'i isteyen takım bu kez bambaşka!

Emre Belözoğlu böyle istedi!

Emre Belözoğlu böyle istedi!

Icardi transferi için umut ışığı yandı

Icardi transferi için umut ışığı yandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.