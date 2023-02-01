GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI! Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aslan rekor için sahaya çıkıyor

Galatasaray ile Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak. Karşılaşma için geri sayım devam ederken Galatasaray Ümraniyespor maçı canlı izle arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Ümraniyespor maçı 1 Şubat 2023 Çarşamba günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Nef Stadyumu'nda oynanacak oynanacak.

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Ümraniyespor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Kartal, Avounou, Oğuz, Geraldo, Bettaieb, Umut Nayir

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI TAKİP

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Lig'de çıktığı 20 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.

Ümraniyespor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan elde ederken 19 takımlı Süper Lig'de son sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 85 yıllık kulüp tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçirirken takımlar ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında yapılan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

