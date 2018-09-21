Galatasaray Üniversitesi ve Lisesinin kuruluş yıl dönümü

Panele, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcı, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, UNESCO nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, OECD nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, Galatasaray Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İnci Çınarlı, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, çok sayıda diplomatik temsilci ve yabancı davetli katıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’te, Senato'da, Galatasaray Üniversitesinin iş birliğiyle ve Fransa-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Senatör Josiane Costes’in ev sahipliğinde Galatasaray Üniversitesinin 25'inci, Galatasaray Lisesinin 150'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla panel düzenlendi.

PARİS (AA) - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Galatasaray Üniversitesi ve Lisesinin birçok alanda Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Senatör Costes, yaptığı konuşmada, Galatasaray Üniversitesinin, Fransa ile Türkiye arasındaki ortak tarih açısından önemini dile getirdi.

Büyükelçi Musa da "Galatasaray Üniversitesi ve Lisesi birçok alanda Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki sosyal, ekonomik ve siyasi ilişkiler açısından bu iki kurumun önemini anlatmak amacıyla panel düzenlediklerini aktaran Musa, üniversitenin kaliteli öğrenciler yetiştirdiğini ve çok sayıda diplomatın Galatasaray Üniversitesinden mezun olduğunu belirtti.

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karsak da Almanya ve Japonya’nın Galatasaray Üniversitesini referans alarak Türkiye’de okul açtığını anlattı.

Galatasaray Üniversitesinin başarılı bir üniversite olduğunu ifade eden Karsak, üniversitenin ve lisenin kuruluş yıl dönümlerini gururla ve mutlulukla kutladıklarını söyledi.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Hamamcı da iki ülke arasındaki ilişkilerde Galatasaray Üniversitesinin önemli rol üstlendiği dile getirdi.

Paris'teki Bilgi İşlem Uluslararası Okulunun kurucusu ve rektörü Nesim Fintz de Galatasaray Üniversitesinin her kesimden öğrenci kabul etmesi gerektiğini ifade ederek, "Galatasaray Lisesi dünyadaki ilk laik lisedir." dedi.

