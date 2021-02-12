Galatasaray Üniversitesi: YÖK, Fransız akademisyenlerin vizelerini yenilemek için 'Türkçe bilme' şartı getirdi

Galatasaray Üniversitesi'nde çalışan ve haberde isminin yer almasını istemeyen bir Fransız akademisyen, YÖK'ün yeni kuralıyla birlikte son birkaç aydır yaşananları şöyle anlatıyor:

BBC Türkçe'nin YÖK yetkililerinden edindiği bilgiye göre bu karar, "Fransa'daki üniversitelere ve ortaöğretim kurumlarına gönderilen Türkçe okutmanları ve din görevlilerinden B2 düzeyinde Fransızca istenmesi" sonucu alındı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Galatasaray Üniversitesi'ndeki Fransa vatandaşı akademisyenlerin oturma ve çalışma izinlerinin yenilenmesi için "B2 düzeyinde Türkçe" şartı koydu. Bu şartı sağlamayan akademisyenlerin vizelerinin henüz yenilenmediği öğrenildi.

"Türkiye'de oturma ve çalışma iznimiz normal koşullarda her yıl Eylül'de yenileniyor ancak bu yıl yenilenmedi. YÖK tarafından Ekim ayında yapılan bilgilendirmede, bu yıl ek olarak Türkçe seviyemize dair bir belge istendiği söylendi. Ancak hangi seviyede Türkçe istendiği belirtilmemişti."

"O yüzden çoğumuz Ekim başında üniversitede düzenlenen bir sınava girdik ve seviyemize göre sertifika aldık. Sertifikalarımızı YÖK'e gönderdik ancak çalışma ve oturma iznimiz yine de çıkmadı. Aralık ayında yapılan yeni bir bilgilendirmeyle, izinlerimizi alabilmemiz için Türkçe'mizin B2 seviyesinde olması gerektiğini öğrendik."

Fransız akademisyen, Galatasaray Üniversitesi'nde kendisi gibi Fransız 25 akademisyen olduğunu ve B2 seviyesinde Türkçe bilenlerin 'azınlık' olduğunu ifade ediyor:

"Benim Türkçe seviyem B2 olduğu için ben geçen hafta itibariyle çalışma ve oturma iznimi alabildim. Ancak benimle birlikte izinlerini alabilen sadece üç kişi var. Geri kalan hiçbir arkadaşımız henüz çalışma ve oturma izni alamadı. Böyle bir şeyle karşılaşmayı hiç beklemiyorduk."