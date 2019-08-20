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Galatasaray Üniversitesinde çıkan yangın panik oluşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 03:26 | Son Güncelleme

Galatasaray Üniversitesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu.

Galatasaray Üniversitesinde çıkan yangın panik oluşturdu

Galatasaray Üniversitesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu. Çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın saat 02.15 sıralarından Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde bulunan Galatasaray Üniversitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üniversite binası içindeki bir yerden bilinmeyen sebeple çıktı. Yangın alarmını duyan görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve itfaiye görevlisi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Galatasaray Üniversitesinde çıkan yangın panik oluşturdu

Galatasaray Üniversitesinde çıkan yangın panik oluşturdu

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