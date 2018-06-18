SPOR

Galatasaray ve InGame Group anlaştı!

ESPOR HABERLERİ  | 18.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Zula’nın yaratıcısı InGame Group arasında bir iş birliği anlaşması yapıldı.

Galatasaray ve InGame Group anlaştı!

Galatasaray, espor dünyasındaki faaliyetlerine devam ediyor. Galatasaray ile Zula’nın yaratıcısı InGame Group ile iş birliği anlaşması yapıldı. 19 Haziran 2018 Saat:10:00'da Türk Telekom Stadyumunda yapılacak toplantıda anlaşmanın detayları ve imza töreni gerçekleşecek.İşte kulübün resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan duyuru metni;

Türkiye’nin dünya çapındaki markası, spor dünyasının en köklü, en başarılı takımı Galatasaray ile dünya genelinde 100’den fazla ülkede 11 dilde 15 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan, yüzde yüz Türk yapımı Zula Oyun’un yaratıcısı, Türkiye’de espora en fazla yatırım yapan Türk şirketi InGame Group arasında işbirliği anlaşması düzenleniyor.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı ve InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp’in katılımıyla gerçekleştirilecek imza töreni ve basın toplantısı 19 Haziran 2018 Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşecek.

İmza törenine katılmak isteyen basın mensuplarının akreditasyon için 18 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar gsmedia@galatasaray.org adresine mail atmaları rica olunur. Stat güvenlik protokolü sebebiyle akreditasyon zorunludur…

Tarih: 19 Haziran Salı 2018
Yer: Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası
Program: 10:00-11.00 Kayıt ve Karşılama (Kahvaltı)
11:00 Başlangıç
11:05 Galatasaray Spor Kulübü Espordan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı’nın konuşması
11:10 InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp’in konuşması
11:15 Soru-Cevap
11:40 Erol Özmandıracı ve Genco Alp tarafından imzaların atılması
11:45 Fotoğraf Çekimi ve Kapanış

d4b44de4ded544d8ab5bae92a731b66b

PARTNERİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türkİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türk
Fnatic'ten yeni transfer!Fnatic'ten yeni transfer!
ESL One Belo Horizonte’de şampiyon belli oldu!ESL One Belo Horizonte’de şampiyon belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eSpor mynetespor esporhaberleri esporgelişmeleri Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Okan Buruk Atiker Konyaspor'un başına geçiyor!

Okan Buruk Atiker Konyaspor'un başına geçiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Neymar, Dünya Kupası'nda en çok faule maruz kalan isim oldu!

Neymar, Dünya Kupası'nda en çok faule maruz kalan isim oldu!

Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!

Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray ve InGame Group anlaştı!

Galatasaray ve InGame Group anlaştı!

Fnatic'ten yeni transfer!

Fnatic'ten yeni transfer!

ESL One Belo Horizonte’de şampiyon belli oldu!

ESL One Belo Horizonte’de şampiyon belli oldu!

Şampiyonluk Ligi'nde ilk hafta heyecanı!

Şampiyonluk Ligi'nde ilk hafta heyecanı!

CS:GO'da değişiklik!

CS:GO'da değişiklik!

Şampiyonluk ligi geri dönüyor!

Şampiyonluk ligi geri dönüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.