Galatasaray ve InGame Group anlaştı!

Galatasaray, espor dünyasındaki faaliyetlerine devam ediyor. Galatasaray ile Zula’nın yaratıcısı InGame Group ile iş birliği anlaşması yapıldı. 19 Haziran 2018 Saat:10:00'da Türk Telekom Stadyumunda yapılacak toplantıda anlaşmanın detayları ve imza töreni gerçekleşecek.İşte kulübün resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan duyuru metni;

Türkiye’nin dünya çapındaki markası, spor dünyasının en köklü, en başarılı takımı Galatasaray ile dünya genelinde 100’den fazla ülkede 11 dilde 15 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan, yüzde yüz Türk yapımı Zula Oyun’un yaratıcısı, Türkiye’de espora en fazla yatırım yapan Türk şirketi InGame Group arasında işbirliği anlaşması düzenleniyor.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı ve InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp’in katılımıyla gerçekleştirilecek imza töreni ve basın toplantısı 19 Haziran 2018 Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşecek.

İmza törenine katılmak isteyen basın mensuplarının akreditasyon için 18 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar gsmedia@galatasaray.org adresine mail atmaları rica olunur. Stat güvenlik protokolü sebebiyle akreditasyon zorunludur…