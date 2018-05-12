CANLI YAYIN | Galatasaray - Yeni Malatyaspor

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI DAKİKA 1: Malatyaspor savunmasının hatasını iyi değerlendiren Garry Rodrigues'in pasında Belhanda topu boş kaleye gönderdi ve durum 1-0 oldu. (Younes Belhanda'nın golü, bu sezon Süper Lig'de en erken atılan gol oldu.) DAKİKA 11: Sağ kanattan Chebake'nin ortasını Boutaib göğsüyle indirdi, Eren'in şutu savunmaya da çarpıp Muslera'nın kucağıyla buluştu. DAKİKA 12: Garry Rodrigues topu çok hızlı taşıdı ve Gomis'i gördü. Fransız yıldıza dokunmak kaldı ve skor 2-0'a geldi. DAKİKA 17: 2 asistle maçın şu ana kadar ki yıldızı olan Garry Rodrigues'in sert şutu direğin üstünden auta gitti. DAKİKA 27: Garry Rodrigues karşı karşıya pozisyonda kaleci Farnolle'yi geçemedi. DAKİKA 34: Sinan Gümüş'ün serbest vuruşla içeri ortaladığı topta Maicon'un kafa vuruşu auta çıktı. DAKİKA 44: Boutaib, sol çaprazdan topun gelişine vuruşunu yaptı ancak kaleyi bulamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. İşte Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları...

Sakatlığı sonrası takımla çalışmalara henüz başlayan Serdar Aziz, bu maçta yedekler arasında yer alırken, sarı kart cezasını dolduran Younes Belhanda'nın yeniden takıma dönmesi nedeniyle Selçuk İnan da kendisine yedek kulübesinde yer buldu. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sofiane Feghouli ise maçta oynayamadı.

MAÇTAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Galatasaray'ın kadrosunda 3 değişikliğe gidildi. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, ligde son oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Serdar Aziz, Selçuk İnan ve Sofiane Feghouli'nin yerine, Maicon Roque, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş başlangıç kadrosunda yer aldı.

Öte yandan, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasını kaçıran Mariano Filho, hafta için takımla çalışmalara başlamasına karşın, bu müsabakada Fatih Terim'in tercihi Martin Linnes'den yana oldu.

SİNAN GÜMÜŞ LİGDE İLK KEZ 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın başlangıç kadrosunda yer alan isimlerden Sinan Gümüş, bu sezon ligde ilk kez 11'e girdi. Bu sezon ligde oynanan 17 maçta süre alan Sinan Gümüş, bu müsabakaların hepsinde sonradan oyuna dahil olurken, Evkur Yeni Malatyaspor önünde ilk 11'de şans buldu.

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını Bülent Yıldırım yönetiyor. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da... Sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala en yakın rakipleri Başakşehir'in averajla, Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 4 puan önünde 69 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım daha atmak istiyor. Galatasaray'da kart cezasını dolduran Belhanda, Malatyaspor maçında yeniden takıma döndü. Belhanda, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynayamamıştı.