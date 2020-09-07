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Galatasaray yeni orta sahasını buldu: Oghenekaro Etebo

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

Galatasaray orta saha transferinde Stoke City'den Etebo ile anlaştı. Nijeryalı orta saha satın alma opsiyonuyla kiralanıyor

Galatasaray yeni orta sahasını buldu: Oghenekaro Etebo

Orta saha için en az 1 transferi 12 Eylül'deki Gaziantep maçına kadar yetiştirmek isteyen Galatasaray'da transfer sürprizi yaşandı; Oghenekaro Etebo!

Son olarak Getafe'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Stoke City'de olan 24 yaşındaki Etebo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte transfer edileceği kaydedildi. Nijeryalı gazeteci Kelechi Nkoro'nun duyurduğu haberin ardından Etebo da bu paylaşımı Twitter hesabından beğendi.

etobo

Younes Belhanda'nın da menajerliğini yapan William D'Avila'nın menajeri olduğu Etebo, geçen sezon İngiltere Championship'te mücadele eden Stoke City'de 14 maça çıktı. Sezonun ikinci yarısında ise Getafe'de 11 maçta 1 golle oynadı.

Stoke City'nin 2018'de Feirense'den 7.2 milyon euroya aldığı Oghenekaro Peter Etebo'nun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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