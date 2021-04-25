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Galatasaray yönetimi Luyindama'nın biletini kesti

25.04.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de iki ezeli rakibinin arkasında 3. sırada yer alan Galatasaray, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Sarı kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim eklendi. Aslan, 3. kez teklif sunduğu yıldız oyuncunun transferini sonlandırmak için girişimlerini hızlandırdı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray yönetimi Luyindama'nın biletini kesti

Galatasaray son olarak Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak Fenerbahçe ile beraber zirve takibini sürdürmüştü.Bir yandan sezon sonuna kadar bu yarışın içinde kalmak için var gücüyle çalışan Cimbom, bir yandan da lig bitiminde yapılacak transferler için yoğun mesai harcıyor.

LUYINDAMA YOLCU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Antalyaspor maçında görev vermediği Luyindama'yı artık gözden çıkardığı ifade edilirken, yerine gelecek ismin bulunduğu aktarıldı. Yönetimin de Luyindama'nın gidişine onay verdiği öğrenildi.

ABRAM SEFERİ BAŞLADI!

Şu anda Arjantin Ligi ekiplerinden Vélez Sarsfield'da forma giyen 1.82 boyundaki savunmacı Luis Abram ile ilgili olumlu gelişmelerin yaşandığı kaydedildi.Peru.as'ta yer alan habere göre Galatasaray, Abram transferi için kapıyı 3. kez çaldı. Daha önce Cimbom, geçtiğimiz Temmuz ve Ocak aylarında da oyuncuyu istemişti.Galatasaray'ın daha önce yaptığı teklifleri yetersiz bulan oyuncu ile Mart ayında 3. kez görüşmelere başlandığı ve bu kez işlerin yolunda gittiği öğrenildi.Bununla beraber futbolcunun, Galatasaray'dan gelen teklife sıcak baktığı ve önünde 2 tercihin olduğu, kısa süre içerisinde birini seçeceği ifade edildi.

YA CELTA YA CİMBOM

Perulu futbolcunun, Velez'den kesinlikle ayrılmak istediği dile getirilirken, Celta Vigo'nun da kendisine transfer teklifinde bulunduğu ve değerlendirme sürecine geçtiği aktarıldı.Luis Abram, bu sezon toplamda 10 maça çıkarken 1 gol üretmiş ve 898 dakika sahada kalmıştı.

LUIS ABRAM KİMDİR?

Luis Abram, 27 Şubat 1996'da Peru'nun Lima şehrinde dünyaya geldi. Sporting Cristal altyapısından yetişen ve Ocak 2018’de 500 bin Euro karşılığında Velez Sarsfield’a transfer olan Abram, kısa süre içerisinde takımının değişilmezleri arasına girdi. 24 yaşındaki futbolcu, Peru Milli Takımı’nın da as stoperi konumunda bulunuyor.

İtalya vatandaşlığı nedeniyle AB pasaportu da bulunan Luis Abram, sol ayaklı ve stoper mevkisinin yanısıra zaman zaman sol bekte de görev alıyor.2021 yılına kadar Velez ile sözleşmesi bulunan Abram'ın güncel piyasa değeri 6.8 milyon Euro.


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imparator Fatih Terim.

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