Galatasaray yönetimi MHK ile görüştü

Galatasaray cephesinden, Fenerbahçe derbisindeki hakem hatalarına tepki gelirken; Sarı Kırmızılı yönetim harekete geçti ve başkan Mustafa Cengiz ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, Beylerbeyi'ndeki Merkez Hakem Kurulu cephesiyle konuştu.

MUSTAFA CENGİZ: DEĞERLENDİRME YAPMAMIZ GEREKİYOR

Görüşme sonrası açıklama yapan Mustafa Cengiz, "Sabri Çelik, Mustafa Çulcu ve Muhittin Boşat ile görüştük. Bir açıklama yapacağız. İnan edin şu anda gidip değerlendirme yapmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.



