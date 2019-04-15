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Galatasaray yönetimi MHK ile görüştü

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.04.2019 15:11 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay saat 16.00'da MHK Başkanı Sabri Çelik ile görüştü. Mustafa Cengiz, "Bir açıklama yapacağız. Şu anda gidip değerlendirme yapmamız gerekiyor" dedi.

Galatasaray yönetimi MHK ile görüştü

Galatasaray cephesinden, Fenerbahçe derbisindeki hakem hatalarına tepki gelirken; Sarı Kırmızılı yönetim harekete geçti ve başkan Mustafa Cengiz ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, Beylerbeyi'ndeki Merkez Hakem Kurulu cephesiyle konuştu.

MUSTAFA CENGİZ: DEĞERLENDİRME YAPMAMIZ GEREKİYOR
Görüşme sonrası açıklama yapan Mustafa Cengiz, "Sabri Çelik, Mustafa Çulcu ve Muhittin Boşat ile görüştük. Bir açıklama yapacağız. İnan edin şu anda gidip değerlendirme yapmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.


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Galatasaray mhk

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
İŞLERİ GÜÇLERİ ÇİRKEFLİK. KENDİ TARAFTARLARINDAN LİNÇ YEMEMEK İÇİN ONA BUNA SALDIRIYORLAR. HATASINI KABUL ETMEYEN İNSAN MODELİ = GALATASARAY Trabzonsporluyum
oooo ağlama turları başlamış:)
hakemle kazandıklarınıza sayın
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