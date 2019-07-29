Galatasaray yönetiminden İmamoğlu'na ziyaret

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu, Başkan Cengiz ile yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kancal'ı Saraçhane'deki makam odasında kabul etti.

Cengiz, İmamoğlu'na hayırlı olsun dileklerini iletti, İmamoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Cengiz'in İmamoğlu'na adının yazılı olduğu 34 numaralı Galatasaray forması hediye ettiği ziyaret, basına kapalı olarak devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu görüşmede şunları ifade etti:

"3 kulübümüzden de sosyal sorumluluk projesi kapsamında loca talebimiz olacak. Kendimiz için istemeyeceğiz tabii. Locaları sosyal anlamda kullanacağız, 3 kulüpte de. Mahallelerden fakir çocukları getirip, maç izlemelerini sağlayacağız. Biz, İstanbul'un markaları olan 3 kulübe de yakın ve onlarla iş üreten bir belediye olacağımızı duyurmuştuk. Bu yolda beraber yürüyeceğiz."

