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Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle: Galatasaray Zalgiris Vilnius ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI MAÇ ANLATIMI

02.08.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Zalgiris Vilnius maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu araştırılıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Zalgiris ile rövanş mücadelesi için karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, rövanş maçında Zalgiris’i elemesi durumunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile play-off turuna kalabilmek için mücadele edecek. Peki, Galatasaray Zalgiris Vilnius ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Zalgiris Vilnius maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak ediliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Litvanya’nın Zalgiris takımıyla beraberlik yaşamıştı. Galatasaray Zalgiris rövanş maçı için nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılılar dün saat 19.30’da yaptığı idmanla Zalgiris maçı hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmayı Mynet.com üzerinden anbean canlı takip edebileceksiniz.

GALATASARAY- ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Zalgiris maçı 2 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Galatasaray 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisini konuk edecek. Karşılaşma saat 21:30’da başlayacak.

GALATASARAY- ZALGIRIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Zalgiris maçı D-Smart ve D-Smart Go’da izlenebilecek. Karşılaşmayı Mynet.com üzerinden anbean canlı takip edebileceksiniz.

CANLI MAÇ ANLATIMI-TIKLAYINIZ

Galatasaray Futbol Takımı, dün saat 19.30’da yaptığı idmanla Zalgiris maçı hazırlıklarını tamamladı.
Slovenya ekibi, 2'nci turda karşılaştığı Bulgaristan temsilcisi Ludogorets’i 1-1'lik ilk maçın ardından sahasında 2-1'lik skorla geçerek adını üst tura yazdırdı. Olimpija Ljubljana'ya turu getiren gol 90+2'nci dakikada geldi. Ludogorets ise 90+12'nci dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Sarı-kırmızılılar, rövanş maçında sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris’i elemesi durumunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile play-off turuna kalabilmek için mücadele edecek.
Galatasaray, deplasmandaki ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

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