Galatasaray'da beklenen oldu! Şok eden ayrılık kararı

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray'da şampiyonluk umutları sürüyor. Ligde 65. puanla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi 3-1 yendikleri maç sonrasında Mustafa Cengiz'in olay sözlerine cevap veren tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, 'Yumruklarımı sıkıyorum, Galatasaraylılara bir sözüm var' demişti. Cengiz, Galatasaraylı oyunculara da eleştirilerde bulunmuştu.
Bu gelişmeler yaşanırken bir yandan da iç transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk olarak Muslera ile sözleşme yenilen Galatasaray sürpriz bir şekilde Faslı oyuncu Belhanda'nın da sözleşmesini feshetmişti.Gelecek sezon yüksek ihtimalle yeni yönetimle birlikte devam etmesi beklenen tecrübeli teknik direktör Fatih Terim kiralık oyuncular için kararını verdi. Kadrosunda 6 kiralık oyuncu bulunduran Galatasaray, gelecek sezonun planlamasını yaptı.
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Mısırlı golcü Mostafa Mohamed için Galatasaray yönetimi kararını verdi. Sarı kırmızılı ekipte Falcao'nun geleceğinin belli olmamasından dolayı Mostafa Mohamed ile yola devam etme kararı alındı. Galatasaray satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.
Galatasaray'da 2 sezondur kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru ara transfer döneminde transfer edilmişti. Sarı kırmızılı ekipte Fatih Terim, yıldız oyuncunun bonservisi için Monaco ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
Yine ara transfer döneminde Tottenham'da forma şansı bulamayan Gedson Fernandes son maçlarda form grafiğini yükseltti. Cimbom, yıldız futbolcu için Benfica ile el sıkıştı. Portekiz ekibi, oyuncuyu istediği fiyata satamazsa kiralama konusunda Galatasaray'a öncelik tanıyacak. Portekiz basınına sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediğini açıklayan Gedson'u ikna çalışmaları ise devam ediyor.
Göztepe deplasmanında Mohamed ve Falcao'u aratmayan Halil Dervişoğlu idmanlardaki iyi performansını sonunda sahaya yansıtmasını bildi. Halil'e geleceğe yatırım gözüyle bakan Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Brentford ile bonservis pazarlıklarına da başladı.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak Alman ekibi Leipzig'den gelen Marcelo Saracchi bu sezon Fatih Terim için büyük hayal kırıklığ. Yıldız oyuncunun kiralık sözleşmesi sezon sonu biterken Terim, devam etmeme kararı aldı. Saracchi sezon sonu Alman ekibine geri dönecek.
Sezon başında Galatasaray kadrosuna kattığı Etobo da bu istenilen performansı gösteremedi. Taylan Antanyalı'nın gösterdiği müthiş performansın altında kalan Oghenekaro Etebo sezon sonunda İngiltere'ye geri dönecek.
Ligdeki kötü gidişata Göztepe maçında son veren Galatasaray'da sergilenen futbol, Fatih Terim'i fazlasıyla memnun etti. Terim, Babel'in cezası sona erse de kazanan 11'le Trabzonspor karşısına çıkmaya karar verdi. Muslera'nın önünde Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi dörtlüsü görev yapacak. 4-1-4-1 dizilişiyle sahaya yayılacak sarı-kırmızılı takımda ön liberoda Taylan olacak, Gedson ve Emre Kılınç 8 numara pozisyonunda merkezde oynayacak.
Galatasaray, Trabzonspor maçına Mete Kalkavan'ın atamasına tepki gösterdi. Açıklamada "Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla 'hatada ısrar ediyoruz' demektir. Hakem Mete Kalkavan'ı, Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz. Mete Kalkavan'la yeni bir adaletsizlik yaşamak istemiyoruz" denildi.
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