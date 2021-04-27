Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

Yaz ayı transfer döneminde Fatih Terim'in listesini görmezden gelen ve takıma takviye yapma konusunda yetersiz kalan Mustafa Cengiz ile tecrübeli teknik adam arasında yaşanan gerilim her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor.Süper Lig'in 37.haftasında lider Beşiktaş'ın 6, Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde olan Galatasaray'ın oynadığı futboldan memnun olmayan Mustafa Cengiz'in, Fatih Terim ve futbolcuları hedef alan açıklamaları camiada soğuk duş etkisi yaratırken, Terim'in 'Yumruklarımı sıkıyorum' yanıtı sarı kırmızılı kulübü iyice kaosa sürüklemeye yetti.

SON 9 MAÇTA 3 GALİBİYET

Devre arasında takıma hatrı sayılı takviyeler yapan (Onyekuru, Mostafa Mohamed, Yedlin, Halil Dervişoğlu, Gedson Fernandes) ve Fatih Terim'in transfer nabzını düşüren Mustafa Cengiz'in, son 9 maçta sadece 3 galibiyet alan takımdan hiç memnun olmadığı belirtilirken, başkanın mayıs ayında yapılacak seçimde aday olacağı, Cengiz'in seçilmesi halinde Fatih Terim ile yola devam etmeyeceği bildirildi.

OKAN BURUK GÜNDEMDE

Yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Mustafa Cengiz'in genç, dinamik, camiayı yakından tanıyan, şampiyonluk sevinci yaşamış bir hocayla anlaşmayı kafasına koyduğu ifade edilirken bu ismin Okan Buruk olduğu, hatta başkanın Sportif Direktör düşüncesini de hayata geçirmeyi planladığı kaydedildi.