Galatasaray'da Onyekuru yerine Halil ve Gedson kararı

Sarı-kırmızılıların performansı yeterli görülmeyen Onyekuru ile devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Bu kararın perde arkasında Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in son haftalardaki formu yatıyor. Onyekuru'ya ödenmesi gereken 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu, Halil ve Gedson'a ayrıldı.

PERFORMANSI BEĞENİLMEDİ

Sarı-kırmızılıların performansı yeterli görülmeyen Onyekuru ile devam etmeyi düşünmediği öğrenildi.

PARA HALİL VE GEDSON'A

Bu kararın perde arkasında Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in son haftalardaki formu yatıyor. Onyekuru'ya ödenmesi gereken 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu, Halil ve Gedson'a ayrıldı.

BRENTFORD İLE PAZARLIK

21 yaşındaki Halil'in bonservisini almayı isteyen G.Saray, 5 milyon Euro talep eden Brentford'u indirime zorlayacak.

GEDSON İÇİN 1 YIL DAHA

500 bin Euro'ya gelen Gedson ise bu kez daha yüksek kiralama bedeliyle bir yıl daha kadroda tutulmaya çalışılacak.



