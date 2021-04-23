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Galatasaray'da Samantha Whitcomb sezonu kapattı

23.04.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Samantha Whitcomb'un sezonu kapattığı bildirildi.

Galatasaray'da Samantha Whitcomb sezonu kapattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Whitcomb sezonu kapattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Samantha Whitcomb, sağlık problemleri sebebiyle sezonun geri kalanında takımımızın formasını giyemeyecektir. Whitcomb'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kulübümüze yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Şutör oyun kurucu mevkisinde oynayan 32 yaşındaki Whitcomb, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 13 sayı, 2,8 ribaunt ve 2,6 asist ortalamalarıyla mücadele etti. ABD'li oyuncu FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise 14 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ortalaması yakaladı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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