Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Cevat Şakir Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi'nde yoğunluk oluşturan Galatasaray taraftarları, meşaleler eşliğinde tezahüratlarla şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ellerinde Galatasaray bayrakları ile Kale Caddesi'ne yürüyen sarı-kırmızılı taraftarların sevinç gösterilerine, çevredeki işletmelerden de katılanlar oldu. Çarşı içerisinde de bir süre kutlamalarına devam eden taraftarlar, daha sonra bölgeden ayrıldı.

