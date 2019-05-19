Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın taraftarları, şampiyonluğu İstanbul'da coşkuyla kutladı.

Ligin 33. hafta mücadelesinde Türk Telekom Stadı'nda Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyon olan sarı-kırmızılı ekibin taraftarları, Taksim Meydanı'nda bir araya geldi.

Çok sayıda taraftar, ellerinde sarı-kırmızılı bayrakları dalgalandırıp meşaleler yakarak takımlarının başarısını kutladı. İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Lisesi önünde toplanan ve Taksim Meydanı'na doğru yürüyen taraftarların, marşlar ve şarkılar söylediği kutlamalar, büyük coşkuya sahne oldu.

Bazı Galatasaray taraftarlar da araçlarıyla konvoylar oluşturarak kutlamalara katıldı.

Öte yandan polis ekiplerinin, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boyunca yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'un farklı ilçelerinde de şampiyonluğu doyasıya kutladı. Taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturarak, tur attı.

