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Galatasaray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

16.04.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da seks partisi skandalı büyüyor. Cimbom'un Süper Lig'de yaşadığı puan kayıpları sonra Mustafa Cengiz çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Donk'un seks partilerden bıktık diyen Cengiz, "Akşam parti, sabah idman. Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" diye konuştuğu iddia edilmişti. Bu sözlerin ardından partilere katılan başka isimlerin de olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

Galatasaray'ın son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşması eleştirilerin odağı olmuştu.

Mustafa Cengiz: Donk'un seks partilerinden bıktıkMustafa Cengiz: Donk'un seks partilerinden bıktık

Sarı - kırmızılı kulüpte başkan Mustafa Cengiz, "Donk’un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman. Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" diye konuştuğu iddia edilmişti. Mustafa Cengiz'in Ryan Donk için söylediği sözler Türkiye'de ve Avrupa'da manşetlere taşındı.

Ryan Donk'tan çok sert sözlerRyan Donk'tan çok sert sözler

Milliyet'in iddiasına göre, bu partilerde sadece Donk'un değil bazı genç futbolcuların bile yer aldığı öğrenildi. Ryan Babel ile Ömer Bayram'ın bulunduğu zaman zaman başka futbolcuların da bu eğlencelere katıldığı ortaya çıktı. Özellikle genç isimlerin de bu gecelerde yer alması yönetimde ciddi rahatsızlık yarattı.

Galatasaray'dan yalanlama geldiGalatasaray'dan yalanlama geldi


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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Cengiz
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Okuyucu Yorumları 26 yorum
pandemide onlarıda düşünmek lazım bas bas paraları leylaya seni götürmediği için kızıyorsun kukla başkan beter olun
BAŞKA İSİMLER DEMEYE GEREK YOK HEPİSİ HEPSİİ. SONRADA SAHADA GEZERLER SUÇLU MHK SUÇLU FEDERASYON
Acizler topluluğu. Yönetim niye var. Kes cezayı

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