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Galatasaray'da yönetimden, Divan Kurulu Başkanı Hamamcıoğlu'na istifa çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 17:54 | Son Güncelleme

Galatasaray Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, Divan Kurulu Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etti.

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, Divan Kurulu Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etti.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada; Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim ve denetim kurulları hakkındaki sözleri eleştirilerek şu ifadelere yer verildi:
"9 Ekim 2019 tarihinde yapılan Divan Kurulu Toplantısı'nda Divan Kurulu Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu tarafından, Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'e hitaben; doğruyu söylemeyen, ciddiyetsiz, Galatasaray'dan faydalanan, temsil becerisine sahip olmayan, marka değerini yıpratan; yine Başkanımız ve Yönetim Kurulumuza hitaben 'Hadlerini bilecekler' ifadeleri kullanılmış, Denetim Kurulu ise tetikçilikle suçlanmıştır.
Marka değerinin yıpratıldığından şikayetçi olan Divan Kurulu Başkanı'nın, son iki yılın şampiyonu, son 10 yıldan bu yana ilk defa iki yıl üst üste kâr açıklayan kulübümüzün uçuruma gittiğini, yine Başkanımızı camiayı bölmek ile suçlayarak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin bir kısmının da kendisi gibi düşündüğünü söylemesi ve bu şekilde Yönetim Kurulu ve diğer kurullar arasına nifak sokma ve yönetimi bölme çabası da ibretliktir.
Divan Başkanı'nın yaptığı bu tarihi yanlıştan dönmesini umarak ani bir reaksiyon vermek yerine bir süre beklemeyi tercih ettik. Ancak bu konuda herhangi bir düzeltme çabası göstermek bir tarafa, iki gün sonra kurucumuz merhum Ali Sami Yen'in kabri başında Sayın Hamamcıoğlu'nun nezaket dışı davranışına şahit olduk.
Daha önce, Divan Kurulu toplantılarında yönetimimize karşı yaptığı haksız konuşmaları için 14 Ocak 2019 tarihinde kendisini bir yazı ile uyarmamıza rağmen (uyarı yazımızın Divan Kurulu toplantılarında okunmasından ısrarla imtina edilmiştir) hem Başkanlık makamının kutsallığından, yüceliğinden, saygı gösterilmesi gerekliliğinden bahsedip hem de muhalefet lideri gibi, genel kurul tarafından seçilmiş Başkan ve Yönetim Kurulu'na karşı hakarete varan söylemlerine devam eden, sürekli rol çalma görüntüsü veren Divan Kurulu Başkanı her açıdan kulübümüze zarar verdiği gibi meşruiyetini de yitirmiştir.
Bu nedenlerden dolayı, Yönetim Kurulu olarak Divan Kurulu Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet ediyoruz."

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