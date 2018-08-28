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Galatasaray'ı Alanya karşısında 1-0 öne geçiren golü 38 bin kişi izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 15:37 | Son Güncelleme

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasının en popüler golü Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Fernando Reges'ten geldi - Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Fernando Reges’ten geldi. Galatasaray’ı Alanya karşısında 1-0 öne geçiren golü 38 bin kişi izledi

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’de Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasının en popüler golü Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Fernando Reges’ten geldi. Galatasaray’ı Alanya karşısında 1-0 öne geçiren golü 38 bin kişi izledi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında atılan 25 gol, 248 bin kez izlendi. Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Fernando Reges’in attığı golü 38 bin kişi seyretti.

Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçı oldu. Ayrıca bu sezon 10 gol atan Galatasaray, sarı-kırmızılı taraftarlara 2 GB internet kazandırdı.

Turkcell’in dijital iş birliği yaptığı Galatasaray, attığı gollerle taraftarlarını hep puanlarla hem de hediye internetle sevindirmeye devam etti. Bu sezon, 10 gol atan sarı-kırmızılılar, bu sayede "Şampiyon" pakete sahip olan sarı-kırmızılı taraftarlara 2 GB hediye internet kazandırdı.

Öte yandan, geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçı oldu. Uygulama üzerinden ev sahibi takımın 6-0 kazandığı mücadeleyi 132 bin kişi izledi.

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Anahtar Kelimeler:
GollerCepte Turkcell

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