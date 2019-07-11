Galatasaray'ın davası için Ultraslan adliyeye geldi

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) - GALATASARAY kulübünün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili duruşma bugün görülecek. Tedbir kararının kalkması durumda Galatasaray Spor Kulübü'nün tekrar seçime gidip gitmeyeceğini belirleyecek olan dava için Ultraslan taraftar grubu yönetime destek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Taraftar grubu adliyenin C kapısı girişinin karşısındaki meydanda pankartlar açarak "Mekteb-i Sultani onurumuzdur. Liseci zihniyet sorunumuzdur" şeklinde slogan attı. Taraftarlar meydanda "Galatasaray halkındır, lisenin değil", "Tüzük değişsin, üyelik açılsın", "Milyonlarca ses Galatasaray halkın diyor", "Sizler kaybedeceksiniz Galatasaray kazanacak" yazılı pankartlar açtılar. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün saat 11.35 duruşma saati verilen davada geçtiğimiz duruşma mahkeme hakiminin yerel seçimlerde görevli olması nedeniyle ertelenmişti.

YÖNETİMİN TEDBİR KARARINA KULÜP AVUKATLARI İTİRAZ ETMİŞTİ

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda, 23 Mart'ta ibra krizi yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti. Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için mahkemeden idari tedbir kararı aldırmıştı. Galatasaray Kulübü'nün avukatları da tedbir kararının kaldırılması için itiraz etmişti. Galatasaray Divan Kurulu üyeleri de haklarında bir takım ithamlara cevap vermek adına Galatasaray Kulübü'nün yanında feri müdahil olarak davaya katılmıştı.



