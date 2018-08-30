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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

30.08.2018 21:05 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Galatasaray, Alman temsilcisi Schalke’nin de bulunduğu D grubunda yer aldı.

Sarı-kırmızılıların diğer rakipleri Lokomotiv Moskova ve Porto oldu.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi yapıldı. Monaco'da yapılan kura çekimi sonrası gruplar şöyle oluştu;

A grubu: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

B grubu: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter

C grubu: Paris St.German, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız

D grubu: Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke, Galatasaray

E grubu: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK

F grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon, Hoffenheim

G grubu: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen

H grubu: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk maçlar 18-19 Eylül, son maçlar 11-12 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak. Final mücadelesiyse 1 Haziran 2019'da Madrid'te Metropolitano Stadı'nda yapılacak.

DW/UÇ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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