Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Sarı-kırmızılıların diğer rakipleri Lokomotiv Moskova ve Porto oldu.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi yapıldı. Monaco'da yapılan kura çekimi sonrası gruplar şöyle oluştu;
A grubu: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge
B grubu: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter
C grubu: Paris St.German, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız
D grubu: Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke, Galatasaray
E grubu: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK
F grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon, Hoffenheim
G grubu: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen
H grubu: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk maçlar 18-19 Eylül, son maçlar 11-12 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak. Final mücadelesiyse 1 Haziran 2019'da Madrid'te Metropolitano Stadı'nda yapılacak.
DW/UÇ,GY
© Deutsche Welle Türkçe
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