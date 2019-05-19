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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 22:23 | Son Güncelleme

Sarı-kırmızılı taraftarlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanarak kutlama yaptı

BALIKESİR (AA) - Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Balıkesir'de de coşkuyla kutlandı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından çok sayıda sar-kırmızılı taraftar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplandı.

Bazı taraftarlar Galatasaray bayraklarıyla süslenmiş araçlarıyla şehir turu atarken, bazıları ise takımları lehine tezahürat yaparak sevinç gösterisinde bulundu.

Polis ekipleri ise sarı-kırmızılı taraftarları, gözetim altında şarkıcı Pamela'nın konserinin olduğu Kuvay-i Milliye Meydanı'na götürdü.

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Balıkesir Galatasaray kutlama Sarı-kırmızılı taraftarlar Şampiyonluk coşkusu

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