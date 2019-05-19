HABER

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 22:27 | Son Güncelleme

Sarı-kırmızılı taraftarlar Adana, Hatay ve Mersin'de şampiyonluğu coşkuyla kutladı

ADANA/HATAY/MERSİN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi Adana, Hatay ve Mersin'de coşkuyla kutlandı.

Antakya Cumhuriyet Meydanı ve Vali Ürgen Alanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, meşaleler eşliğinde şampiyonluk şarkıları ve tezahüratlarla şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Bir grup taraftarda davul zurna eşliğinde halay çekerek sevinç gösterisinde bulundu.

Kutlamalara, yoldan geçen araçlar da korna çalarak ortak oldu.

- Mersin

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Mersin'de taraftarlar, merkez Mezitli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Galatasaray Meydanı'nda buluştu.

Ellerindeki meşalelerle marşlar söyleyip şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, büyük mutluluk yaşadı.

Bazı taraftarlar davul zurna eşliğinde halay çekerken, bazı taraftarlar da ellerindeki Galatasaray bayraklarıyla 22. şampiyonluğun coşkusunu yaşadı.

Öte yandan, çok sayıda taraftar da araçlarıyla şehir turu yapıp, kornalar eşliğinde şampiyonluk mutluluğunu paylaştı.

- Adana

Adana'da da taraftarlar Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle Merkez Seyhan ilçesi Baraj Yolu Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde buluştu.

Ellerinde meşalelerle takımlarının şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar, zaman zaman halay çekip slogan attı.

Emniyet güçleri tarafından güvenlik önlemlerinin alındığı noktalarda araçlarıyla kutlamalara gelen taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu.

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Ardahan’da çifte kutlamaArdahan’da çifte kutlama
Tekirdağ'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında atabarı oynadılarTekirdağ'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında atabarı oynadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray kutlama Şampiyon

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.