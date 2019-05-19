Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

ADANA/HATAY/MERSİN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi Adana, Hatay ve Mersin'de coşkuyla kutlandı.

Antakya Cumhuriyet Meydanı ve Vali Ürgen Alanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, meşaleler eşliğinde şampiyonluk şarkıları ve tezahüratlarla şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Bir grup taraftarda davul zurna eşliğinde halay çekerek sevinç gösterisinde bulundu.

Kutlamalara, yoldan geçen araçlar da korna çalarak ortak oldu.

- Mersin

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Mersin'de taraftarlar, merkez Mezitli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Galatasaray Meydanı'nda buluştu.

Ellerindeki meşalelerle marşlar söyleyip şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, büyük mutluluk yaşadı.

Bazı taraftarlar davul zurna eşliğinde halay çekerken, bazı taraftarlar da ellerindeki Galatasaray bayraklarıyla 22. şampiyonluğun coşkusunu yaşadı.

Öte yandan, çok sayıda taraftar da araçlarıyla şehir turu yapıp, kornalar eşliğinde şampiyonluk mutluluğunu paylaştı.

- Adana

Adana'da da taraftarlar Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle Merkez Seyhan ilçesi Baraj Yolu Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde buluştu.

Ellerinde meşalelerle takımlarının şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar, zaman zaman halay çekip slogan attı.

Emniyet güçleri tarafından güvenlik önlemlerinin alındığı noktalarda araçlarıyla kutlamalara gelen taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu.

